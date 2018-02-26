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В Рязанской области старшеклассница избила мальчика из-за оскорбления подруги

СМИ сообщили о происшествии в Рязанской области. Старшеклассница из поселка Рыбное избила мальчика, оскорбившего ее подругу.

Она также рассказала о таком инциденте в сетях, отметив, что ребенок был наказан после нецензурных слов в адрес пострадавшей особы. Злоумышленница толкнула его в снежный сугроб, после чего стала наносить удары руками и ногами, пока вторая девушка снимала все действия на камеру.

В Рязанской области старшеклассница избила мальчика из-за оскорбления подруги


Сотрудники полиции обратили внимание на запись, после чего провели соответствующую проверку. Жители ул. Октябрьской, расположенной возле хлебозавода, где произошло нападение, сразу узнали виновницу драки. Они назвали ее антисоциальной личностью, любящей спиртное и сигареты, а также проявляющей агрессию по отношению к людям.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:12
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