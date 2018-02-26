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Ксения Бородина спрашивает, куда пойти с ребенком на каникулах

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками в Instagram радостью, что у ее старшей дочери начались каникулы и она спрашивает фолловеров совета, «куда сходит с Мару».

Многие подписчики удивились такому вопросу, так как уверены, что «люди их статуса не заморачиваются никогда, как и куда сходить».

Ксения Бородина спрашивает, куда пойти с ребенком на каникулах

Впрочем поступили и предложения, например, посетить парк Зарядье, аттракцион «Полет над Москвой», поплавать с дельфинами или обойти музей Дарвина.

Ксения Бородина спрашивает, куда пойти с ребенком на каникулах

Поклонники Ксении Бородиной осыпали юную Марусю комплиментами и нашли ее очень красивой и талантливой девочкой. Многим понравилось фото дочери Бородиной от первого брака, которая запечатлена в костюме для выступлений.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:24
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