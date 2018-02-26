Ксения Бородина спрашивает, куда пойти с ребенком на каникулах

Многие подписчики удивились такому вопросу, так как уверены, что «люди их статуса не заморачиваются никогда, как и куда сходить».Впрочем поступили и предложения, например, посетить парк Зарядье, аттракцион «Полет над Москвой», поплавать с дельфинами или обойти музей Дарвина.Поклонники Ксении Бородиной осыпали юную Марусю комплиментами и нашли ее очень красивой и талантливой девочкой. Многим понравилось фото дочери Бородиной от первого брака, которая запечатлена в костюме для выступлений.