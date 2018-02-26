Volvo откажется от разработки новых моторов внутреннего сгорания

Текущее семейство бензиновых моторов станет последним для бренда Volvo. Марка будет применять старые, но модифицированные агрегаты, даже перейдя в 2021 году на платформу SPA новой генерации. Volvo делает ставку на более мощные гибриды с более высокооборотными электродвигателями. Вследствие применения заднего привода, будущие гибридные версии Volvo получат другой характер управления. Марка не собирается выпускать нишевые версии: пикап, купе, шутинг-брейк.Volvo раньше представила универсал V60 новой генерации. Презентация новинки проходила в рамках специального мероприятия в Стокгольме. Новую версию Volvo V60, на модульной платформе SPA, наделят двумя бензиновыми, двумя дизельными и двумя гибридными версиями.