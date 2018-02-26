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Volvo откажется от разработки новых моторов внутреннего сгорания

Автокомпания Volvo перестанет инвестировать средства в разработку двигателей внутреннего сгорания. Марка вместо этого планирует выпустить с 2019 года для всех моделей одну либо две гибридные версии.

Volvo откажется от разработки новых моторов внутреннего сгорания

Текущее семейство бензиновых моторов станет последним для бренда Volvo. Марка будет применять старые, но модифицированные агрегаты, даже перейдя в 2021 году на платформу SPA новой генерации. Volvo делает ставку на более мощные гибриды с более высокооборотными электродвигателями. Вследствие применения заднего привода, будущие гибридные версии Volvo получат другой характер управления. Марка не собирается выпускать нишевые версии: пикап, купе, шутинг-брейк.

Volvo раньше представила универсал V60 новой генерации. Презентация новинки проходила в рамках специального мероприятия в Стокгольме. Новую версию Volvo V60, на модульной платформе SPA, наделят двумя бензиновыми, двумя дизельными и двумя гибридными версиями.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:42
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