Канадцы из города Уинсора восемь лет страдают от ужасных звуков необъяснимого происхождения

Многие люди сравнивают их с сильным громом, от которого невозможно спрятаться, а также шум напоминает звук работающего двигателя или грохот музыки в колонках. Несмотря на разные описания, они отметили, что животные сразу начинают паниковать и стараются спрятаться в укромных местах.Особенная активность неизвестного явления была зафиксирована в 2012 г. Тогда 22000 горожан сообщили о невыносимых аномалиях, возникающих ночами. Ученые предположили, что к тому может быть причастен завод US Steel, где часто проводятся испытания, но на территории объекта попасть невозможно. Канадцы отметили, что он находится на острове Зуг давно, но раньше никогда не было таких инцидентов.