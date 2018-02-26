Жительница из штата Невада запечатлела на камеру битву между враждующими пришельцами

Женщина сидела в машине и заметила яркие огни в вечернем небе, не похожие на обычный воздушный транспорт. Тогда невольная свидетельница события даже не могла себе представить, что это были настоящие НЛО, поднимающиеся вверх после образованной линии. Затем в сюжете видны сильные вспышки, вылетающие из незримых орудий, после чего со стороны противника последовал ответный удар.В результате внеземной баталии на небе показались несколько столкнувшихся между собой ракет, но исследователи после просмотра материалов были поражены случившимися событиями. Они подтвердили подлинность воздушного сражения, но не могут выяснить причину столкновения гуманоидов друг с другом.