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Муж Агаты Муцениеце испортил ей селфи на отдыхе образом в трусах

На днях знаменитая отечественная актриса Агата Муцениеце с супругом Павлом Прилучным побывала в Риге. Фотографии с отдыха артистка обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Муж Агаты Муцениеце испортил ей селфи на отдыхе образом в трусах

В рамках Instagram актриса Агата Муцениеце выложила публикации с отдыха в Риге. Одной из публикаций было селфи знаменитости, которое испортил своим образом её муж в трусах. Под фото Муцениеце написала, что у каждого обязан быть тот, кто обязательно испортит «себяшку».

Муж Агаты Муцениеце испортил ей селфи на отдыхе образом в трусах

Агата в данное время имеет отличную фигуру, которую поддерживает регулярными занятиями спортом. Сама знаменитость поведала, что уже поправилась на пять килограмм, от которых всячески пытается избавиться. Однако знаменитая актриса не будет изнурять себя всяческими диетами, а приняла решение заниматься спортом под руководством инструктора. Публикация артистки в течение суток сумела собрать более 121 тысячи отметок «Мне нравится» и около 400 комментариев от многочисленных фанатов звезды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:04
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