Поклонники заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности из-за округлившейся фигуры

Каждый новый выход звезды сразу приковывает внимание фанатов, не заметивших изящные формы тела и тонкую талию в новых вещах. Они уверены, что скоро будут поздравлять Леру Кудрявцеву с рождением малыша, но некоторые лица считают виновником изменений лишний вес.Пользователи сетей стали задать ведущей вопросы, интересуясь такими изменениями во внешнем виде. Сама она предпочитает не реагировать на сообщения любопытных читателей и сразу убирает темы, связанные с пополнением в семье.