Поклонники заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности из-за округлившейся фигуры
В последнее время ведущая изменила свой гардероб и стала часто появляться на публике в нарядах свободно кроя. Поклонники заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности, заметив ее округлившуюся фигуру на фото в Instagram.
Каждый новый выход звезды сразу приковывает внимание фанатов, не заметивших изящные формы тела и тонкую талию в новых вещах. Они уверены, что скоро будут поздравлять Леру Кудрявцеву с рождением малыша, но некоторые лица считают виновником изменений лишний вес.
Пользователи сетей стали задать ведущей вопросы, интересуясь такими изменениями во внешнем виде. Сама она предпочитает не реагировать на сообщения любопытных читателей и сразу убирает темы, связанные с пополнением в семье.
Каждый новый выход звезды сразу приковывает внимание фанатов, не заметивших изящные формы тела и тонкую талию в новых вещах. Они уверены, что скоро будут поздравлять Леру Кудрявцеву с рождением малыша, но некоторые лица считают виновником изменений лишний вес.
Пользователи сетей стали задать ведущей вопросы, интересуясь такими изменениями во внешнем виде. Сама она предпочитает не реагировать на сообщения любопытных читателей и сразу убирает темы, связанные с пополнением в семье.