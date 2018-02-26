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Поклонники заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности из-за округлившейся фигуры

В последнее время ведущая изменила свой гардероб и стала часто появляться на публике в нарядах свободно кроя. Поклонники заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности, заметив ее округлившуюся фигуру на фото в Instagram.

Каждый новый выход звезды сразу приковывает внимание фанатов, не заметивших изящные формы тела и тонкую талию в новых вещах. Они уверены, что скоро будут поздравлять Леру Кудрявцеву с рождением малыша, но некоторые лица считают виновником изменений лишний вес.

Поклонники заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности из-за округлившейся фигуры


Пользователи сетей стали задать ведущей вопросы, интересуясь такими изменениями во внешнем виде. Сама она предпочитает не реагировать на сообщения любопытных читателей и сразу убирает темы, связанные с пополнением в семье.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:06
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