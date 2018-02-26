Парламентарии: Кредитное рабство ограничат

Госдума приняла законопроект, меняющий правила выплат по кредитам. Сейчас при просрочке, погашение долга идет с выплат штрафов и процентов, предусмотренных при просрочке. В результате долговые обязательства только растут. Об этом рассказал Анатолий Аксаков, глава комитета по финрынку и руководитель Ассоциации региональных банков. Теперь же предусмотрен фиксированный порядок выплаты: сначала оплачивается процент по кредиту, и только потом само тело долга.В конце выплачивается сама неустойка. Кроме того, банки не могут по новым правилам добавлять "свои" пункты в договоры кредитования. Это правило существенно облегчит жизнь каждому 5-му россиянину, имеющему кредиты. По данным Росстата, в России сейчас 9 млн активных заемщиков. Из них 5 миллионов перекредитовались, когда не смогли выплачивать кредиты по старым нормам по 10% и выше годовых. Причем, долги россиян в 2017 году достигли 12 трлн рублей и продолжают быстро расти.