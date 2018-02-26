Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов» всех времен

Авто стало быстрее заводской версии, за счёт двигателя V8 на 615 л.с. Второе место досталось полноприводному G 63 AMG 6x6 (больше 18 тыс. руб.). Авто оснастили 5 блокируемыми дифференциалами, перенастроенной подвеской, эксклюзивной отделкой интерьера кожей designo. Версия ART G Streetline 65 Wide Body получила спойлер, встроенные в бампер фары, увеличенные арки. Кузов стандартной версии Mercedes-Benz G65 AMG сделали максимально широким. Самой нестандартной версией «Гелика» является Brabus 800 «iBusiness». Авто имеет ряд аксессуаров и гаджетов, нужных бизнесменам.Между тем создатели Mansory Gronos своё внимание акцентировали на «начинке» модели, превратив её в мощнейший кастом. Данный автомобиль способен генерировать 814 лошадиных сил.