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Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов» всех времен

Эксперты составили рейтинг современных «Геликов». Первое место досталось GSC Mercedes-Benz G 63 AMG. Его максимальная стоимость не ограничена, завися от пожеланий заказчика.

Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов» всех времен

Авто стало быстрее заводской версии, за счёт двигателя V8 на 615 л.с. Второе место досталось полноприводному G 63 AMG 6x6 (больше 18 тыс. руб.). Авто оснастили 5 блокируемыми дифференциалами, перенастроенной подвеской, эксклюзивной отделкой интерьера кожей designo. Версия ART G Streetline 65 Wide Body получила спойлер, встроенные в бампер фары, увеличенные арки. Кузов стандартной версии Mercedes-Benz G65 AMG сделали максимально широким. Самой нестандартной версией «Гелика» является Brabus 800 «iBusiness». Авто имеет ряд аксессуаров и гаджетов, нужных бизнесменам.

Между тем создатели Mansory Gronos своё внимание акцентировали на «начинке» модели, превратив её в мощнейший кастом. Данный автомобиль способен генерировать 814 лошадиных сил.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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