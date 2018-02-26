Ученые: Использование смартфонов негативно отражается на развитии моторики пальцев у детей

Было отмечено, что современное поколение лишено ловкости и силы в конечностях, а привычные гаджеты не позволяют развивать требуемые навыки, чтобы захватить и удержать предмет. Все школы продолжают работать с ручками и не собираются заменять их планшетами, так что родителям стоит обратить внимание на данную проблему.Многие добровольцы, принявшие участие в экспериментах, рассказывали, что их малыши не могли использовать письменные принадлежности. Пришлось пройти курс терапии, чтобы увеличить силу пальцев, а также ограничить доступ к технологиям.