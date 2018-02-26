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Ученые: Использование смартфонов негативно отражается на развитии моторики пальцев у детей

Ученые доказали, что замена игрушек смартфонами может стать в будущем причиной проблем у детей. Их использование негативно отражается на развитии моторики пальцев, после чего малыши не могут правильно держать ручки и карандаши.

Было отмечено, что современное поколение лишено ловкости и силы в конечностях, а привычные гаджеты не позволяют развивать требуемые навыки, чтобы захватить и удержать предмет. Все школы продолжают работать с ручками и не собираются заменять их планшетами, так что родителям стоит обратить внимание на данную проблему.

Ученые: Использование смартфонов негативно отражается на развитии моторики пальцев у детей


Многие добровольцы, принявшие участие в экспериментах, рассказывали, что их малыши не могли использовать письменные принадлежности. Пришлось пройти курс терапии, чтобы увеличить силу пальцев, а также ограничить доступ к технологиям.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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