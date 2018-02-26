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Россия в 2018 году остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

В январе 2018 года существенно увеличились поставки нефти из России в Китай. Рост составил 23,5%, достигнув почти 6 миллионов тонн.

В начале 2018 года российский экспорт в Китай по отдельным видам товаров имеет лидирующие позиции. По свидетельству экономистов, это полезные ископаемые, где первое место по объему поставок занимает нефть. За январь туда отправлено почти 6 миллионов тонн "черного золота". Таким образом увеличение за месяц составило 23,5% по сравнению с декабрем прошлого года (5,03 млн тонн).

Россия в 2018 году остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай


Затем по объемам поставок идут: Саудовская Аравия, Иран и Пакистан. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции по экспорту необработанной древесины, а после строительства на Байкале крупнейшего завода по бутилированию пресной воды - Россия также возглавит список стран поставляющих свои ресурсы в Поднебесную.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20
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