Без глобальных навыков ребенку будет сложно учиться в школе – Психологи

Прежде всего, это относится к качествам личности, которые включают в себя любознательность, умение проявить настойчивость в выражении мнения и работать до получения результата. Затем важно обратить внимание на творческое и критическое мышление, позволяющее решить сложные задачи, а также привить малышу умение общаться и взаимодействовать с командой.Кроме таких факторов он должен иметь базовые знания чтения, письма и математики. Раньше все вышеперечисленные качества вырабатывались в школе, но сейчас современные дошкольники должны учиться им в домашних условиях.