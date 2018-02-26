Без глобальных навыков ребенку будет сложно учиться в школе – Психологи
Российский психолог Марина Демидова считает, что без глобальных навыков ребенку будет сложно учиться в школе. Потому родители должны заниматься с ним перед таким периодом в жизни.
Прежде всего, это относится к качествам личности, которые включают в себя любознательность, умение проявить настойчивость в выражении мнения и работать до получения результата. Затем важно обратить внимание на творческое и критическое мышление, позволяющее решить сложные задачи, а также привить малышу умение общаться и взаимодействовать с командой.
Кроме таких факторов он должен иметь базовые знания чтения, письма и математики. Раньше все вышеперечисленные качества вырабатывались в школе, но сейчас современные дошкольники должны учиться им в домашних условиях.
Прежде всего, это относится к качествам личности, которые включают в себя любознательность, умение проявить настойчивость в выражении мнения и работать до получения результата. Затем важно обратить внимание на творческое и критическое мышление, позволяющее решить сложные задачи, а также привить малышу умение общаться и взаимодействовать с командой.
Кроме таких факторов он должен иметь базовые знания чтения, письма и математики. Раньше все вышеперечисленные качества вырабатывались в школе, но сейчас современные дошкольники должны учиться им в домашних условиях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30