Татьяну Ларину поклонники поздравляют с беременностью
Татьяна Ларина, являющаяся известной ведьмой и бывшей участницей "Битвы экстрасенсов", недавно в рамках Instagram обнародовала новые снимки с празднования своих именин. Увидев данные фото, фанаты начали подозревать, что знаменитость находится в интересном положении.
Ясновидящая недавно отмечала свой день рождения. Она устроила шикарную вечеринку в кругу близких и родных людей. После праздника некоторые гости обнародовали в Сеть разные публикации с именин. На некоторых фото отчетливо виден образ Лариной, которая на свой праздник надела чёрное сияющее и облегающее платье. Именно из-за того, что наряд Татьяны так обтягивает её фигуру, поклонники заметили округлившийся живот. Однако знаменитая ведьма не комментирует данные предположения своих многочисленных поклонников.
Стоит напомнить, что в прошедшем году Ларина разошлась со своим супругом, после чего перестала рассказывать общественности всё, что касается её личной жизни.
Ясновидящая недавно отмечала свой день рождения. Она устроила шикарную вечеринку в кругу близких и родных людей. После праздника некоторые гости обнародовали в Сеть разные публикации с именин. На некоторых фото отчетливо виден образ Лариной, которая на свой праздник надела чёрное сияющее и облегающее платье. Именно из-за того, что наряд Татьяны так обтягивает её фигуру, поклонники заметили округлившийся живот. Однако знаменитая ведьма не комментирует данные предположения своих многочисленных поклонников.
Стоит напомнить, что в прошедшем году Ларина разошлась со своим супругом, после чего перестала рассказывать общественности всё, что касается её личной жизни.