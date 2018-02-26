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Татьяну Ларину поклонники поздравляют с беременностью

Татьяна Ларина, являющаяся известной ведьмой и бывшей участницей "Битвы экстрасенсов", недавно в рамках Instagram обнародовала новые снимки с празднования своих именин. Увидев данные фото, фанаты начали подозревать, что знаменитость находится в интересном положении.

Татьяну Ларину поклонники поздравляют с беременностью

Ясновидящая недавно отмечала свой день рождения. Она устроила шикарную вечеринку в кругу близких и родных людей. После праздника некоторые гости обнародовали в Сеть разные публикации с именин. На некоторых фото отчетливо виден образ Лариной, которая на свой праздник надела чёрное сияющее и облегающее платье. Именно из-за того, что наряд Татьяны так обтягивает её фигуру, поклонники заметили округлившийся живот. Однако знаменитая ведьма не комментирует данные предположения своих многочисленных поклонников.

Стоит напомнить, что в прошедшем году Ларина разошлась со своим супругом, после чего перестала рассказывать общественности всё, что касается её личной жизни.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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