Ученые: Новая онковакцина уничтожает раковые клетки без хирургического вмешательства
Российские ученые во врем форума, посвященного инновациям в здравоохранении, показали новую онковакцину. Она уничтожает раковые клетки без хирургического вмешательства.
По словам министра Вероники Скворцовой, данный метод лечения учитывает индивидуальные особенности пациента и патологического процесса в организме. Потому во время исследования специалисты могут выявить пораженные клетки и уничтожить их с помощью препарата.
Также есть прогресс в создании техники с искусственным интеллектом. Первый робот-хирург сможет показать свои навыки во время операции, удалив миому из тела пензенской свиньи. Пока система регенеративной медицины остается самым приоритетным направлением данной отрасли.
По словам министра Вероники Скворцовой, данный метод лечения учитывает индивидуальные особенности пациента и патологического процесса в организме. Потому во время исследования специалисты могут выявить пораженные клетки и уничтожить их с помощью препарата.
Также есть прогресс в создании техники с искусственным интеллектом. Первый робот-хирург сможет показать свои навыки во время операции, удалив миому из тела пензенской свиньи. Пока система регенеративной медицины остается самым приоритетным направлением данной отрасли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10