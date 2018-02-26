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Ученые: Новая онковакцина уничтожает раковые клетки без хирургического вмешательства

Российские ученые во врем форума, посвященного инновациям в здравоохранении, показали новую онковакцину. Она уничтожает раковые клетки без хирургического вмешательства.

По словам министра Вероники Скворцовой, данный метод лечения учитывает индивидуальные особенности пациента и патологического процесса в организме. Потому во время исследования специалисты могут выявить пораженные клетки и уничтожить их с помощью препарата.

Ученые: Новая онковакцина уничтожает раковые клетки без хирургического вмешательства


Также есть прогресс в создании техники с искусственным интеллектом. Первый робот-хирург сможет показать свои навыки во время операции, удалив миому из тела пензенской свиньи. Пока система регенеративной медицины остается самым приоритетным направлением данной отрасли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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