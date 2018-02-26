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Назван ТОП-10 самых популярных в РФ иномарок

Транспортное средство Ford Focus остается самой распространённой в Российской Федерации легковой иномаркой. В России ездят 715 000 авто данной модели.

Назван ТОП-10 самых популярных в РФ иномарок

ТОП составлен аналитиками агентства «Автостат». На втором месте находится Toyota Corolla (699 000 экземпляров). На третьем месте оказалась модель Hyundai Solaris. Численность данных транспортных средств в отечественном автопарке составила 674 200 единиц. В первую пятёрку вошли также KIA Rio (653 700 авто), а также Renault Logan (639 000 авто).

В ТОП-10 популярных у российских автомобилистов иномарок смогли войти модели: Chevrolet Niva (свыше 582 000 авто), Daewoo Nexia (свыше 422 000 авто), Volkswagen Polo (405 000 авто), Toyota Camry (395 000 экземпляров), Volkswagen Passat (370 000 авто).

По данным на первое января 2018 года, в общей сложности, в России числится около 26 миллионов авто зарубежных марок. Это составляет около 61 процента от всех легковых авто в государстве.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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