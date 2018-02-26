Министерство финансов прогнозирует рост инвестиций в экономику России

Чиновники из Минфина считают, что текущий год станет удачным для экономики страны из-за прогнозируемого увеличения инвестиций. Причиной этого они считают присвоение российской экономике положительного рейтинга Standard & Poor's. Антон Силуанов, министр финансов считает это положительным знаком для инвесторов всего мира. По его мнению, вложение денежных средств последуют в фондовый рынок, в страховые и пенсионные фонды.Экономисты разъясняют эту ситуацию иначе: по их словам в экономику возвращаются деньги из офшоров, которые могут быть конфискованы западным правосудием из-за их "условной чистоты". При этом "деньги западных инвесторов" не зайдут в Россию в значительных объемах из-за политических и экономических санкций. Однако в условиях "структурного кризиса" ( по словам Германа Грефа) и экономической стагнации и этот сигнал рейтингового агенства чиновники воспринимают, как оценку их удачной работ - говорят специалисты.