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Ученые разработали состав терапевтического геля для борьбы с двумя видами рака

Учеными создан терапевтический гель, в основные свойства которого заложена способность бороться с двумя видами рака, а именно - против меланомы и поражение женских молочных желез. Исследователи добились значительного уменьшения объема опухолей в данном сегменте.

Свойства нового аппарата препятствуют рецидиву, в виде последствий от хирургического вмешательства, способствуя эффективной защите для всего организма. Как сообщает медиа-издание EurekAlert, совершен очередной прорыв в направлении борьбы с образованиями онкологического характера. Специальный гидросостав, разработанный исследователями научного университета Северной Каролины (США), предназначен для введения в центр очага опухоли в виде инъекций.

Ученые разработали состав терапевтического геля для борьбы с двумя видами рака


Его высокоэффективная пригодность в борьбе с меланомой и раком груди, образуется путем симбиоза препаратов, которые применяют в иммуно- и химиотерапии. Известна способность клеток рака не только нарушить функции защитной системы человека, но и делаться для нее невидимыми. Применение специальной терапии позволяет препятствовать данным обстоятельствам. Но есть и отрицательный побочный эффект, вызываемый предрасположенностью иммунной системы активировать подавление здоровых клеток.

Специальным гидрогелем, оказывается воздействие на область опухоли с помощью химиотерапевтических препаратов. Смешиваясь, сшивающий агент и совместимый полимер со временем разрушают гидрогелевый каркас. При этом выпускается гемцитабин, а следом, вступает в действие состав иммунотерапевтического препарата - anti-PD-L1.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:40
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