Ученые разработали состав терапевтического геля для борьбы с двумя видами рака

Свойства нового аппарата препятствуют рецидиву, в виде последствий от хирургического вмешательства, способствуя эффективной защите для всего организма. Как сообщает медиа-издание EurekAlert, совершен очередной прорыв в направлении борьбы с образованиями онкологического характера. Специальный гидросостав, разработанный исследователями научного университета Северной Каролины (США), предназначен для введения в центр очага опухоли в виде инъекций.Его высокоэффективная пригодность в борьбе с меланомой и раком груди, образуется путем симбиоза препаратов, которые применяют в иммуно- и химиотерапии. Известна способность клеток рака не только нарушить функции защитной системы человека, но и делаться для нее невидимыми. Применение специальной терапии позволяет препятствовать данным обстоятельствам. Но есть и отрицательный побочный эффект, вызываемый предрасположенностью иммунной системы активировать подавление здоровых клеток.Специальным гидрогелем, оказывается воздействие на область опухоли с помощью химиотерапевтических препаратов. Смешиваясь, сшивающий агент и совместимый полимер со временем разрушают гидрогелевый каркас. При этом выпускается гемцитабин, а следом, вступает в действие состав иммунотерапевтического препарата - anti-PD-L1.