Тайна "аномалии Балтийского моря" до сих пор не разгадана учеными

Странный объект, похожий на НЛО, обнаружила команда Ocean X под руководством Питера Линдберга. Специалисты рассказали, что вокруг неопознанного затонувшего объекта все их электрические приборы, включая фонарики, перестали работать. Что именно они нашли, ребята не знают, поэтому о находке сообщили ученым.Глава исследовательской группы «аномалии Балтийского моря» Стив Вайнер сообщил, что в начале его команда имела несколько гипотез относительно происхождения загадочного подводного объекта на дне Балтийского моря, вплоть до нацистских секретных разработок и инопланетного крушения. Тем более, образцы сплава, взятые у неведомого сооружения, не были идентифицированы как земные.Однако вскоре ученые опровергли слова Вайнера, заявив, что образцы собирались вокруг объекта, а не непосредственно с него. По словам официальных исследователей, странная находка может быть обычным природным скальным образованием, причудливо «расписанным» подводным течением. Но в Ocean X с такими выводами не согласны, так как это не объясняет выход их строя их аппаратуры, тем более, независимые эксперты уверены, что на дно Балтийского моря для непосредственного изучения странного объекта никто не спускался.«Аномалия Балтийского моря» - это образование почти круглой формы с причудливыми углублениями, похожими на рукотворные. Имеет 61 метр в диаметре и 8 в высоту. Что именно покоится на дне Балтики, никто до сих пор точно не установил. Или же происхождение данного объекта давно установлено, но засекречено, как это часто бывает с «неудобными артефактами».