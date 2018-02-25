Военные США готовятся к будущим космическим войнам

В основной речи на симпозиуме по авиационной войне Ассоциации военно-воздушных сил генерал сказал, что «время для нас как службы, независимо от знака специальности, охватывать космическое превосходство с той же страстью и чувством собственности, как мы применим сегодня к превосходству в воздухе». И он настаивал на том, что ВВС должны быть более настроены на то, что происходит в космосе, и смотреть на космос как на ключевую битву.«Я считаю, что через несколько лет мы будем бороться из космоса. И мы - служба, которая должна вести совместные военные бои в этой новой оспариваемой области. Этого требует нация», - сказал он.Хотя Голдфейн сделал аналогичные моменты в прошлых выступлениях, этот стал более решительным и резким в отношении роли ВВС в космической войне. Более широкое сообщение состоит в том, что ВВС должны понимать, как объединить воздух, пространство и кибер, чтобы получить полную картину того, что происходит во время конфликта. Голдфейн считает, что ВВС придется играть на догоняющем уровне, поскольку кибер и космические домены становятся все более «спорными средами».Голдфейн был сторонником «многодоменных операций» - идея о том, что для победы в будущих войнах командирам нужна разведка битвы из «всех доменов», включая воздух, кибер, землю, море и космос. «Я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем использовать новые технологии и новые способы создания многодоменных сенсоров и надежных коммуникаций», - сказал он.Чтобы подготовиться к борьбе с космосом, ВВС придется инвестировать в новые технологии, а также в подготовку лидеров. Голдфейн сказал, что он поручил генерал-лейтенанту Стивену Квасту, командующему воздушным учебно-тренировочным командованием, разработать программу подготовки офицеров и унтер-офицеров для космических операций.