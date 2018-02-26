"Золотая мина": Астрономы открыли гигантский астероид стоимостью в 5,4 триллиона долларов
Астрономы открыли самый дорогой астероид за все время космических исследователей. Согласно самым скромным подсчетам, стоимость космической скалы близко 5,4 триллиона долларов. Такая высокая цена обусловлена драгоценными металлами, из которых состоит астероид.
По словам ученого-физика Мичио Каку, вскоре в космосе наступит самая настоящая золотая лихорадка, так как развитие космических технологий движется семимильными шагами, что в недалеком будущем обеспечит человечеству возможность исследовать и добывать полезные ресурсы с астероидов. Исследователь написал об этом книгу, в которой назвал астероидные тела не иначе как «золотыми минами». Каку говорит, что полезные ресурсы, такие как железо, никель, золото, родий и многие другие вскоре можно будет без проблем добывать на астероидах, таким образом не истощая и так почти опустошенные недра Земли.
Обнаруженный астероид диаметром почти 915 метров. Согласно расчетам астрономов, его недра содержат в себе драгоценную платину в огромном количестве. Однако Каку считает, что это далеко не предел и ученым вскоре удастся открыть астероидные тела с большим содержанием драгметаллов и соответственно имеющих большую цену.
По словам ученого-физика Мичио Каку, вскоре в космосе наступит самая настоящая золотая лихорадка, так как развитие космических технологий движется семимильными шагами, что в недалеком будущем обеспечит человечеству возможность исследовать и добывать полезные ресурсы с астероидов. Исследователь написал об этом книгу, в которой назвал астероидные тела не иначе как «золотыми минами». Каку говорит, что полезные ресурсы, такие как железо, никель, золото, родий и многие другие вскоре можно будет без проблем добывать на астероидах, таким образом не истощая и так почти опустошенные недра Земли.
Обнаруженный астероид диаметром почти 915 метров. Согласно расчетам астрономов, его недра содержат в себе драгоценную платину в огромном количестве. Однако Каку считает, что это далеко не предел и ученым вскоре удастся открыть астероидные тела с большим содержанием драгметаллов и соответственно имеющих большую цену.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 10:30