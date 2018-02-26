"Золотая мина": Астрономы открыли гигантский астероид стоимостью в 5,4 триллиона долларов

По словам ученого-физика Мичио Каку, вскоре в космосе наступит самая настоящая золотая лихорадка, так как развитие космических технологий движется семимильными шагами, что в недалеком будущем обеспечит человечеству возможность исследовать и добывать полезные ресурсы с астероидов. Исследователь написал об этом книгу, в которой назвал астероидные тела не иначе как «золотыми минами». Каку говорит, что полезные ресурсы, такие как железо, никель, золото, родий и многие другие вскоре можно будет без проблем добывать на астероидах, таким образом не истощая и так почти опустошенные недра Земли.Обнаруженный астероид диаметром почти 915 метров. Согласно расчетам астрономов, его недра содержат в себе драгоценную платину в огромном количестве. Однако Каку считает, что это далеко не предел и ученым вскоре удастся открыть астероидные тела с большим содержанием драгметаллов и соответственно имеющих большую цену.