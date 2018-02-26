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Ученные: у шариковых цепочек расскрыли свойство полимеров

Общество международных специалистов Франции, Бельгии и Японии раскрыло у шариковых цепочек характерные признаки полимеров.

Ученные: у шариковых цепочек расскрыли свойство полимеров


Ведущим руководителем группы является Паскаль Дамман. Во время процесса исследования шариковых цепочек, ученными было найдено новое свойство полимеров. Оный момент происходит в том случае, когда значительное численность цепочек сложить в единую груду. Теперь основной задачей ученных является изучение поведения статических гранул, если отдельные компоненты будут объединены в линейные цепочки. Специалисты говорят, что механические свойства подобного объединения определены спецификой упаковки компонентов и силой трения, возникшей в точках соприкосновения.

Также физиками замерена сила трения, появляющаяся в собранной груде цепочек, которая состоит из небольших металлических шариков.
Для проведения данного эксперимента понадобились шариковые цепочки с одинаковым количеством звеньев размером в 2 мм и пластиковый цилиндр, который был опущен цилиндрический зонд с малой скоростью. Экспоненциальная сила, что спровоцировала давление по мере погруженности. Также отмечено, что при повышении плотности упаковывания сила терялась, а при увеличении каждого звена возрастала. Более длинные цепочки рассыпались по краям, короткие же рассыпались скорее.

Итоги экспериментов могут быть применимы для проектирования новых материалов.
В мире / Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:20
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