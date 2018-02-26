Ученные: у шариковых цепочек расскрыли свойство полимеров
Общество международных специалистов Франции, Бельгии и Японии раскрыло у шариковых цепочек характерные признаки полимеров.
Ведущим руководителем группы является Паскаль Дамман. Во время процесса исследования шариковых цепочек, ученными было найдено новое свойство полимеров. Оный момент происходит в том случае, когда значительное численность цепочек сложить в единую груду. Теперь основной задачей ученных является изучение поведения статических гранул, если отдельные компоненты будут объединены в линейные цепочки. Специалисты говорят, что механические свойства подобного объединения определены спецификой упаковки компонентов и силой трения, возникшей в точках соприкосновения.
Также физиками замерена сила трения, появляющаяся в собранной груде цепочек, которая состоит из небольших металлических шариков.
Для проведения данного эксперимента понадобились шариковые цепочки с одинаковым количеством звеньев размером в 2 мм и пластиковый цилиндр, который был опущен цилиндрический зонд с малой скоростью. Экспоненциальная сила, что спровоцировала давление по мере погруженности. Также отмечено, что при повышении плотности упаковывания сила терялась, а при увеличении каждого звена возрастала. Более длинные цепочки рассыпались по краям, короткие же рассыпались скорее.
Итоги экспериментов могут быть применимы для проектирования новых материалов.
Ведущим руководителем группы является Паскаль Дамман. Во время процесса исследования шариковых цепочек, ученными было найдено новое свойство полимеров. Оный момент происходит в том случае, когда значительное численность цепочек сложить в единую груду. Теперь основной задачей ученных является изучение поведения статических гранул, если отдельные компоненты будут объединены в линейные цепочки. Специалисты говорят, что механические свойства подобного объединения определены спецификой упаковки компонентов и силой трения, возникшей в точках соприкосновения.
Также физиками замерена сила трения, появляющаяся в собранной груде цепочек, которая состоит из небольших металлических шариков.
Для проведения данного эксперимента понадобились шариковые цепочки с одинаковым количеством звеньев размером в 2 мм и пластиковый цилиндр, который был опущен цилиндрический зонд с малой скоростью. Экспоненциальная сила, что спровоцировала давление по мере погруженности. Также отмечено, что при повышении плотности упаковывания сила терялась, а при увеличении каждого звена возрастала. Более длинные цепочки рассыпались по краям, короткие же рассыпались скорее.
Итоги экспериментов могут быть применимы для проектирования новых материалов.