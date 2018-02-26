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Владимир Путин поручил расширить маршрут «Золотого кольца»

Российский действующий президент Владимир Путин дал поручение правительству по расширению перечня населенных пунктов, входящих в туристический маршрут, именуемый как «Золотое кольцо России».

Владимир Путин поручил расширить маршрут «Золотого кольца»

Согласно поручению главы РФ, работу требуется завершить в срок уже до тридцатого июня текущего года. Наряду с этим, региональным чиновникам и правительству требуется увеличить инвестиционную, а также туристическую привлекательность малых городов, исторических поселений, повысить доходы муниципальных местных образований, на территории которых находятся исторические поселения.

Владимир Владимирович также поручил создать эффективные механизмы распространения лучших практик по развитию малых городов, исторических поселений. Ещё требуется установить порядок по определению предельной стоимости историко-культурной государственной экспертизы, а также провести ряд археологических работ в исторических поселениях.
Политика / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20
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