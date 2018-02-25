Овечкин: Поздравляю российских хоккеистов с победой на ОИ-2018

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин опубликовал поздравительный пост в соцсети. 32-летний форвард, выступающий в НХЛ, выложил в Instagram эмоциональное поздравление, в котором назвал российских спортсменов «мужиками». Овечкин сообщил, что смотрел трансляцию о финальном матче Олимпиады 2018 и переживал за соотечественников. «Принесли победу стране, золото!» - написал Александр на своей страничке и похвалил хоккеистов РФ: «Красавцы! Молодцы!» Сам Овечкин, как и остальные россияне из НХЛ не смог сыграть в Пхенчхане из-за запрета, наложенного руководством профессиональной лиги.Напомним, что в финальном поединке хоккейного турнира на ОИ-2018 встретились атлеты России и Германии. Драматическое противостояние завершилось в овертайме, когда россияне смогли забросить «золотую» шайбу! Эта победа стала исторической для российского хоккея, ведь в последний раз команда, представлявшая сборную стран бывшего Советского Союза, торжествовала на Олимпиаде в 1992 году.