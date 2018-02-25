Мазур сообщила, что тайного любовника Виталины Цымбалюк-Романовской зовут Илья

Почти в каждой беседе Виталина Цымбалюк-Романовская заявляет о своих замечательных отношениях с Джигарханяном, которые длились многие годы. По заверениям пианистки их знакомство произошло 16 лет назад и тогда между ними завязались отношения.Бывшая супруга Армена Борисовича уверяет, что так сильно любила только народного артиста. Но Элина Мазур считает совсем иначе. В одной из программ она рассекретила имя обеспеченного любовника Цымбалюк-Романовской и сообщила, что он очень богат.Виталина отправилась в Грузию в романтических целях, а не поправлять здоровье. У нее был очень богатый мужчина, которого зовут Илья. По возвращению она хотела развестись, чтобы вновь выйти замуж. На Новый год она собиралась во Францию, а на Рождество должна была быть помолвка.Но помолвка сорвалась, поскольку на пианистку подали в суд, а после этого запретили выезжать. На данный момент предполагаемый любовник не выходит на связь с корреспондентами. А еще он заверяет, что с ней не встречался и не был даже знаком.Виталина утверждает, что хочет возобновить отношения с Джигарханяном, но Мазур считает, что она не искренна к нему.