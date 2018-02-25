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Мазур сообщила, что тайного любовника Виталины Цымбалюк-Романовской зовут Илья

Мазур раскрыла имя любовника Виталины Цымбалюк-Романовской, за которого она собиралась замуж.

Мазур сообщила, что тайного любовника Виталины Цымбалюк-Романовской зовут Илья


Почти в каждой беседе Виталина Цымбалюк-Романовская заявляет о своих замечательных отношениях с Джигарханяном, которые длились многие годы. По заверениям пианистки их знакомство произошло 16 лет назад и тогда между ними завязались отношения.

Бывшая супруга Армена Борисовича уверяет, что так сильно любила только народного артиста. Но Элина Мазур считает совсем иначе. В одной из программ она рассекретила имя обеспеченного любовника Цымбалюк-Романовской и сообщила, что он очень богат.

Виталина отправилась в Грузию в романтических целях, а не поправлять здоровье. У нее был очень богатый мужчина, которого зовут Илья. По возвращению она хотела развестись, чтобы вновь выйти замуж. На Новый год она собиралась во Францию, а на Рождество должна была быть помолвка.

Но помолвка сорвалась, поскольку на пианистку подали в суд, а после этого запретили выезжать. На данный момент предполагаемый любовник не выходит на связь с корреспондентами. А еще он заверяет, что с ней не встречался и не был даже знаком.

Виталина утверждает, что хочет возобновить отношения с Джигарханяном, но Мазур считает, что она не искренна к нему.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:06
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