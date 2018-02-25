Захарова рассказала об интересе США к выборам в России

Так Захарова отметила, что американским властям российские выборы интересны потому, что в США не намерены изменять своей политике. По ее словам, Вашингтон уже по традиции пытается оказаться в центре событий, которые происходят в какой-то другой стране. Когда речь идет о России, то Америка просто не может оставаться в стороне.Также Захарова вспомнила принципы США касательно вмешательства во внутренние дела независимого государства. Тем не менее, по факту этому правилу пытаются следовать практически все страны мира кроме властей Вашингтона.Касательно действий России в этой ситуации представитель МИД РФ отмечает, что российским властям следует предупреждать и раскрывать все попытки запада влезть во внутренние дела государства.