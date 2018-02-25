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Захарова рассказала об интересе США к выборам в России

В рамках передачи «Итоги недели», представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, почему в США сильно интересуются выборами президента России.

Захарова рассказала об интересе США к выборам в России


Так Захарова отметила, что американским властям российские выборы интересны потому, что в США не намерены изменять своей политике. По ее словам, Вашингтон уже по традиции пытается оказаться в центре событий, которые происходят в какой-то другой стране. Когда речь идет о России, то Америка просто не может оставаться в стороне.

Также Захарова вспомнила принципы США касательно вмешательства во внутренние дела независимого государства. Тем не менее, по факту этому правилу пытаются следовать практически все страны мира кроме властей Вашингтона.

Касательно действий России в этой ситуации представитель МИД РФ отмечает, что российским властям следует предупреждать и раскрывать все попытки запада влезть во внутренние дела государства.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:55
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