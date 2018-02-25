Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня в Африне

Стоит напомнить, что Организация Объединённых Наций в субботу приняла резолюцию касательно прекращения огня обоими сторонами не меньше чем на месяц. За данное время планировали оказать медицинскую помощь в отношении мирного населения, доставить на территорию Сирии гуманитарную помощь. "Сирийские демократические силы" заявили, что ополчение готово к резолюции. Но в случае непринятия её вражеской стороной, а также продолжения огня, они должны будут ответить в качестве самообороны.Сирийское государство призывает поддержать резолюцию также прочие военные группировки, обещая допустить делегацию ООН непосредственно в районы Африн, пострадавшим в процессе военных действий.