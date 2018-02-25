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Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня в Африне

Курдские ополченцы, находящиеся на территории Сирии в Африне заявили, что готовы завершить ведение огня при условии, если аналогичные действия будут предприняты в ответ в регионе, непосредственно в котором турецкими войсками проводится операция.

Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня в Африне

Стоит напомнить, что Организация Объединённых Наций в субботу приняла резолюцию касательно прекращения огня обоими сторонами не меньше чем на месяц. За данное время планировали оказать медицинскую помощь в отношении мирного населения, доставить на территорию Сирии гуманитарную помощь. "Сирийские демократические силы" заявили, что ополчение готово к резолюции. Но в случае непринятия её вражеской стороной, а также продолжения огня, они должны будут ответить в качестве самообороны.

Сирийское государство призывает поддержать резолюцию также прочие военные группировки, обещая допустить делегацию ООН непосредственно в районы Африн, пострадавшим в процессе военных действий.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 22:55
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