Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня в Африне
Курдские ополченцы, находящиеся на территории Сирии в Африне заявили, что готовы завершить ведение огня при условии, если аналогичные действия будут предприняты в ответ в регионе, непосредственно в котором турецкими войсками проводится операция.
Стоит напомнить, что Организация Объединённых Наций в субботу приняла резолюцию касательно прекращения огня обоими сторонами не меньше чем на месяц. За данное время планировали оказать медицинскую помощь в отношении мирного населения, доставить на территорию Сирии гуманитарную помощь. "Сирийские демократические силы" заявили, что ополчение готово к резолюции. Но в случае непринятия её вражеской стороной, а также продолжения огня, они должны будут ответить в качестве самообороны.
Сирийское государство призывает поддержать резолюцию также прочие военные группировки, обещая допустить делегацию ООН непосредственно в районы Африн, пострадавшим в процессе военных действий.
Стоит напомнить, что Организация Объединённых Наций в субботу приняла резолюцию касательно прекращения огня обоими сторонами не меньше чем на месяц. За данное время планировали оказать медицинскую помощь в отношении мирного населения, доставить на территорию Сирии гуманитарную помощь. "Сирийские демократические силы" заявили, что ополчение готово к резолюции. Но в случае непринятия её вражеской стороной, а также продолжения огня, они должны будут ответить в качестве самообороны.
Сирийское государство призывает поддержать резолюцию также прочие военные группировки, обещая допустить делегацию ООН непосредственно в районы Африн, пострадавшим в процессе военных действий.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 22:55