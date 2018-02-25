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На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен десятый человек

Появились новые подробности, связанные с гибелью группы Дятлова. Исследователю Валентину Дегтереву во время просмотра снимка удалось обнаружить десятого человека, не зафиксированного в документах следователей.

До сих пор картина трагедии остается загадкой для специалистов, которых смущает брошенная палатка с разрезанными местами, а также люди вышли отсюда без теплой одежды. Во время расследования были сделаны снимки, на которых четко видна рука, торчащая из-под снега, а также есть фрагменты одежды. Но больше никаких упоминаний о загадочном теле нет, так что пока есть версия о последнем участнике экспедиции.

На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен десятый человек


Также не исключено, что в этом месте были останки лица, напавшего на студентов. Он мог быть вместе с товарищами или прийти сюда сам, но при этом обладал недюжинной силой и навыками охотника. Хотя это не спасло его от печальной участи собратьев.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:12
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