На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен десятый человек

До сих пор картина трагедии остается загадкой для специалистов, которых смущает брошенная палатка с разрезанными местами, а также люди вышли отсюда без теплой одежды. Во время расследования были сделаны снимки, на которых четко видна рука, торчащая из-под снега, а также есть фрагменты одежды. Но больше никаких упоминаний о загадочном теле нет, так что пока есть версия о последнем участнике экспедиции.Также не исключено, что в этом месте были останки лица, напавшего на студентов. Он мог быть вместе с товарищами или прийти сюда сам, но при этом обладал недюжинной силой и навыками охотника. Хотя это не спасло его от печальной участи собратьев.