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Екатерина Решетникова побрилась налысо

Екатерина Решетникова сменила свой стиль и теперь щеголяет, побрившись налысо.
Екатерина Решетникова побрилась налысо


Популярная хореограф из ТВ-шоу «Танцы» Екатерина Решетникова круто поменяла прическу: теперь на ее голове красуется мегакороткий свежий «ежик». Фанаты женщины забили тревогу, посчитав, что она заболела смертельной болезнью. Но Катя их успокоила: таким радикальным способом она решила подлечить свои волосы.

Все дело в том, что артистка постоянно с удовольствием экспериментировала со своим look’ом. Правда, большей частью это касалось цвета волос. И дошло до того, что состояние волос стало совсем плачевным. Таким, что помочь им сможет только такая короткая стрижка.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:05
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