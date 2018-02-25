Екатерина Решетникова побрилась налысо

Популярная хореограф из ТВ-шоу «Танцы» Екатерина Решетникова круто поменяла прическу: теперь на ее голове красуется мегакороткий свежий «ежик». Фанаты женщины забили тревогу, посчитав, что она заболела смертельной болезнью. Но Катя их успокоила: таким радикальным способом она решила подлечить свои волосы.Все дело в том, что артистка постоянно с удовольствием экспериментировала со своим look’ом. Правда, большей частью это касалось цвета волос. И дошло до того, что состояние волос стало совсем плачевным. Таким, что помочь им сможет только такая короткая стрижка.