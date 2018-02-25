Чеченский язык собираются внедрить в систему проверки правописания для всех текстовых редакторов
Группа чеченских специалистов собираются внедрить свой язык в компьютерные технологии, к которым относится и известный текстовый редактор Microsoft Word. Известно, что данный проект уже создан, но на данном этапе он внедрен только в компьютеры Академии наук Чеченской Республики.
Заведующий академии Салаудин Умархаджиев рассказал, что для современного человека, который хочет и нуждается в общении на чеченском языке такая функция просто необходима. «Мы хотим внедрить чеченский язык во все текстовые редакторы, но для этого нам необходимо получить разрешение. Мы уже написали письмо в представительство компаний в России, и осталось дождаться ответ», - объяснил Умархаджиев.
Также заведующий рассказал, что проект уже готов, компьютеры отдела проверяют правильность орфографии. Проект создавался вместе с филологами чеченского языка, благодаря чему в компьютерных программах появится около 2,5 млн. слов.
По словам специалистов, такой проект предназначен не только для того, чтобы пользователям было удобно его использовать, но и для того, чтобы спасти чеченский язык, который постепенно начинает исчезать.
Заведующий академии Салаудин Умархаджиев рассказал, что для современного человека, который хочет и нуждается в общении на чеченском языке такая функция просто необходима. «Мы хотим внедрить чеченский язык во все текстовые редакторы, но для этого нам необходимо получить разрешение. Мы уже написали письмо в представительство компаний в России, и осталось дождаться ответ», - объяснил Умархаджиев.
Также заведующий рассказал, что проект уже готов, компьютеры отдела проверяют правильность орфографии. Проект создавался вместе с филологами чеченского языка, благодаря чему в компьютерных программах появится около 2,5 млн. слов.
По словам специалистов, такой проект предназначен не только для того, чтобы пользователям было удобно его использовать, но и для того, чтобы спасти чеченский язык, который постепенно начинает исчезать.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 21:55