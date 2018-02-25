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Роман Гриценко мечется между Марго Овсянниковой и Катей Зиновьевой

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко разрывается между двумя девушками: Марго Овсянниковой и Катей Зиновьевой.

Гриценко, некогда ухаживающий за телеведущей Ольгой Бузовой, оказался в настоящем любовном треугольнике. За его внимание борются сразу две девушки, которые не смогли устоять перед его обаянием и самоуверенностью.

Роман Гриценко мечется между Марго Овсянниковой и Катей Зиновьевой

Так, Катя Зиновьева неожиданно для многих оказалась в постели Романа, хоть и находилась в отношениях с Александром Гобозовым. Затем и Марго Овсянникова решилась отправиться в отель с молодым человеком без камер.

Однако ни одна из девушек не смогла «приручить» Гриценко и получить от него взаимность. Пока Роман, окрыленный своими успехами, считает себя неотразимым кумиром миллионов девушек, пользователи посмеиваются над ним, обвиняя в нарциссизме.

Многие уверены, что парень толком ничего собой не представляет, зато возомнил себя чуть ли не королем «Дома-2», которого достойна только Бузова. Телезрители уверены, что Гриценко вместо девушки нужно зеркало, чтобы он мог каждый день любоваться только собой.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15
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