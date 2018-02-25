Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала журналистам о поклонницах отца

Знаменитость был скромным и сдержанным человеком, старающимся уделить время семье, хотя это получалось редко из-за плотного рабочего графика. Когда дочка решила стать актрисой, Вячеслав Тихонов не стал отговаривать ее, но честно озвучил все сложности, связанные с профессией. Также неудобства звезда испытывал во время общения с фанатами, хотя делал с ними фото или давал автографы. Он ценил внимание со стороны людей и любил проводить время в кругу близких лиц.Случалось много курьезных инцидентов, когда семья жила в доме на Фрунзенской набережной. Артист помогал супруге развесить пеленки на балконе и заметил даму с подзорной трубой, наблюдающей за ним из окна соседнего здания. Также часто молодые поклонницы спали на лестнице, и ему приходилось тихонько прокрадываться домой, а еще многие особы не стеснялись появиться перед актером в купальниках во время отдыха на даче.