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Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала журналистам о поклонницах отца

Во время беседы с журналистами наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала о личной жизни актера и трудностях на работе. Она также упомянула о поклонницах отца, часто создававших проблематичные ситуации.

Знаменитость был скромным и сдержанным человеком, старающимся уделить время семье, хотя это получалось редко из-за плотного рабочего графика. Когда дочка решила стать актрисой, Вячеслав Тихонов не стал отговаривать ее, но честно озвучил все сложности, связанные с профессией. Также неудобства звезда испытывал во время общения с фанатами, хотя делал с ними фото или давал автографы. Он ценил внимание со стороны людей и любил проводить время в кругу близких лиц.

Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала журналистам о поклонницах отца


Случалось много курьезных инцидентов, когда семья жила в доме на Фрунзенской набережной. Артист помогал супруге развесить пеленки на балконе и заметил даму с подзорной трубой, наблюдающей за ним из окна соседнего здания. Также часто молодые поклонницы спали на лестнице, и ему приходилось тихонько прокрадываться домой, а еще многие особы не стеснялись появиться перед актером в купальниках во время отдыха на даче.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
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