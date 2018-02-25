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КНДР сравнила санкции Соединённых Штатов с «актом войны»

Глава Корейской Народно-Демократической Республики объявил, что любого рода блокада, устроенная со стороны Соединённых Штатов, будет расцениваться как акт войны.

КНДР сравнила санкции Соединённых Штатов с «актом войны»


На страницах Reuters выложили соответствующее заявление. Соединённые Штаты 23 февраля создали новые санкции, для выдвижения их против Северной Кореи. Министр финансов Соединённых Штатов отметил, что речь идёт касательно самого крупного пакета санкций, когда-либо выдвигаемого против КНДР. Данный список включает двадцать восемь судов и двадцать семь судовых, а также транспортных компаний. Глава КНДР на весь мир объявил, что не будет терпеть со стороны США угнетения прав своего народа. Если они спровоцируют КНДР развязать войну, тогда любая катастрофа будет на совести Штатов.

Недавно Дональд Трамп объявил, что если санкции против Северной Кореи не помогут, тогда им будут приняты более ожесточенные меры, вследствие которых может в итоге пострадать весь мир.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 20:35
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