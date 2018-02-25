NASA может упростить процедуру дезинфекции для марсоходов

Изначально в NASA предъявляли высокий уровень требований для процедуры дезинфекции аппаратов, сейчас Пратт настаивает на более решительных действиях по отношению к Марсу. Она отмечает, что некоторые ученые с ней согласны. Если снизить требования, то можно сэкономить немалое количество денежных средств, а также драгоценного времени.Стоит отметить, что Лиза Пратт является геомикробиологом Индианского университета. Ее предшественником была Катрин Конли. Именно она настаивала на тщательной процедуре дезинфекции марсоходов перед отправкой на Красную планету. Таким образом, новый защитник планет NASA попытается доказать свою правоту.