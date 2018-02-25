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NASA может упростить процедуру дезинфекции для марсоходов

Как сообщает издание Science, новый глава отдела NASA по защите планет Лиза Пратт считает, что следует снизить уровень требований к дезинфекции марсианских модулей, которые отправляются на планету для ее изучения. По ее словам, на данный момент очень много сил, средств и времени тратится на одну лишь дезинфекцию аппаратов, чтобы Марс не был заражен земными микроорганизмами.

NASA может упростить процедуру дезинфекции для марсоходов


Изначально в NASA предъявляли высокий уровень требований для процедуры дезинфекции аппаратов, сейчас Пратт настаивает на более решительных действиях по отношению к Марсу. Она отмечает, что некоторые ученые с ней согласны. Если снизить требования, то можно сэкономить немалое количество денежных средств, а также драгоценного времени.

Стоит отметить, что Лиза Пратт является геомикробиологом Индианского университета. Ее предшественником была Катрин Конли. Именно она настаивала на тщательной процедуре дезинфекции марсоходов перед отправкой на Красную планету. Таким образом, новый защитник планет NASA попытается доказать свою правоту.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40
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