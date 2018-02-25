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NVIDIA делает прогноз на очередной рост цен на видеокарты

Представителями от компании NVIDIA, занимающимися разработкой технологий видеокарт, высказано мнение, что стоит ожидать существенного повышения цен на данные устройства для ПК, и наступить это может в ближайшее время. Причем, планы роста прогнозируются, как минимум, до наступления осени 2018 года. Информация из заявлений Брайана Хатчинса, представителя краудфандинговой площадки Massdrop.

И связано это, по его предположениям, с применение в смартфонах Samsung и Apple, такого же вида памяти, как и на платформе видеокарт. Помимо прочего, у производителей iPhone и Galaxy не замечено особой спешки по выкупу памяти стандартов GDDR5, GDDR5X и HBM2, на виду у AMD и NVIDIA. На этом основании, тезисы Хатчинса расцениваются, как частично верные. На дефицит видеокарт и соответствующее их подорожание, в первую очередь, влияют закупки адаптеров напрямую с предприятий, что ограничивает попадание в розницу большинства устройств.
NVIDIA делает прогноз на очередной рост цен на видеокарты


Так же, не исключается, что возможна задержка выхода последнего поколения видеокарт NVIDIA - Ampere, а нынешние видеокарты прекратят свой рост. Данная вероятность невысока по мнению экспертов, но факт ее существования отрицать нельзя.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:25
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