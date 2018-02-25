Samsung Galaxy S9 ограничит свои функции для пьяного владельца

Официально представят новый Samsung Galaxy S9 в конце февраля. Опубликована информация, от разбирающихся в технологическом рынке людей, свидетельствующая, что флагман сможет удивить уникальными возможностями покупателей. Как предполагается, устройство может оказать помощь при майнинге криптовалюты. Есть надежды, у поклонников южнокорейской фирмы, что камера смартфона будет снабжена функцией для проведения замедленной съемки (slow-mo). Так же, производитель обещает наличие беспроводного зарядного устройства и съемный вариант модуля для печати фотографий.Еще одно, чрезвычайно важное нововведение, как считают в Samsung, обеспечение ограничения возможностей для пользователя смартфона, если его подсознание находится под воздействием алкоголя. Подразумевается невозможность опьяневшего владельца Samsung Galaxy S9, вести съемку видео и проводить банковские переводы. Как дополнение, настройки позволяют установку запрета для определенных контактов, на доступ в состоянии алкогольного опьянения.