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Samsung Galaxy S9 ограничит свои функции для пьяного владельца

Факты уникальности очередного флагмана от Samsung, представленного моделью Galaxy S9, подтверждаются публикациями в Сети. Аппарат будет заниматься майнингом криптовалюты, а так же запретит использование некоторых приложений, если заподозрит у хозяина состояние опьянения.

Официально представят новый Samsung Galaxy S9 в конце февраля. Опубликована информация, от разбирающихся в технологическом рынке людей, свидетельствующая, что флагман сможет удивить уникальными возможностями покупателей. Как предполагается, устройство может оказать помощь при майнинге криптовалюты. Есть надежды, у поклонников южнокорейской фирмы, что камера смартфона будет снабжена функцией для проведения замедленной съемки (slow-mo). Так же, производитель обещает наличие беспроводного зарядного устройства и съемный вариант модуля для печати фотографий.

Samsung Galaxy S9 ограничит свои функции для пьяного владельца


Еще одно, чрезвычайно важное нововведение, как считают в Samsung, обеспечение ограничения возможностей для пользователя смартфона, если его подсознание находится под воздействием алкоголя. Подразумевается невозможность опьяневшего владельца Samsung Galaxy S9, вести съемку видео и проводить банковские переводы. Как дополнение, настройки позволяют установку запрета для определенных контактов, на доступ в состоянии алкогольного опьянения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:15
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