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Ракета из США Vulcan обойдется дешевле российского «Протона»

Специалисты из компании United Launch Alliance, которая находится в США, рассказали, что запуск новой ракеты-носителя Vulcan обойдется намного дешевле, чем запуск ракет «Протон» и «Ангара», созданных в России.

Известно, что запуск Vulcan в космос будет совершен не раньше, чем через 2 года. Чтобы ракета полетела необходимо собрать 100 млн. долларов, а это почти на 70% меньше, чем на запуск ракеты Delta IV. Интересно, что вторая ступень носитель Vulkan работает благодаря водороду, благодаря этому даже на орбите с низкой температурой топливо не замерзнет.
Ракета из США Vulcan обойдется дешевле российского «Протона»

Для сравнения, верхняя часть Falcon Heavy работает на керосине, поэтому топливо могло замерзнуть на несколько часов. А вот Vulcan, благодаря тому, что сможет летать по орбите множество месяцев, позже станет буксиром для кораблей.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 15:40
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