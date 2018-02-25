Ракета из США Vulcan обойдется дешевле российского «Протона»

Известно, что запуск Vulcan в космос будет совершен не раньше, чем через 2 года. Чтобы ракета полетела необходимо собрать 100 млн. долларов, а это почти на 70% меньше, чем на запуск ракеты Delta IV. Интересно, что вторая ступень носитель Vulkan работает благодаря водороду, благодаря этому даже на орбите с низкой температурой топливо не замерзнет.Для сравнения, верхняя часть Falcon Heavy работает на керосине, поэтому топливо могло замерзнуть на несколько часов. А вот Vulcan, благодаря тому, что сможет летать по орбите множество месяцев, позже станет буксиром для кораблей.