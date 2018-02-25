Неправильное приготовление овсянки становится причиной избыточного веса – Ученые

Каша должна быть на столе утром и иметь небольшую порцию. Достаточно 4-х ложек продукта, чтобы организм мог получить необходимые питательные вещества вместе с углеводами. При чрезмерном увлечении таким меню можно быстро поправиться.Также не стоит добавлять сюда различные специи и большое количество сливочного масла. При изменении вкуса овсянка теряет свои полезные качества, но прежде чем перейти на такое меню, нужно обязательно проконсультироваться с диетологами.