Неправильное приготовление овсянки становится причиной избыточного веса – Ученые
Ученые отметили, что неправильное приготовление овсянки становится причиной избыточного веса у людей. Они дали рекомендации, как избежать неприятных последствий после употребления блюда.
Каша должна быть на столе утром и иметь небольшую порцию. Достаточно 4-х ложек продукта, чтобы организм мог получить необходимые питательные вещества вместе с углеводами. При чрезмерном увлечении таким меню можно быстро поправиться.
Также не стоит добавлять сюда различные специи и большое количество сливочного масла. При изменении вкуса овсянка теряет свои полезные качества, но прежде чем перейти на такое меню, нужно обязательно проконсультироваться с диетологами.
Каша должна быть на столе утром и иметь небольшую порцию. Достаточно 4-х ложек продукта, чтобы организм мог получить необходимые питательные вещества вместе с углеводами. При чрезмерном увлечении таким меню можно быстро поправиться.
Также не стоит добавлять сюда различные специи и большое количество сливочного масла. При изменении вкуса овсянка теряет свои полезные качества, но прежде чем перейти на такое меню, нужно обязательно проконсультироваться с диетологами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20