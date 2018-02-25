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В Microsoft Store началась распродажа смартфонов Lumia, работающих на ОС Windows 10

Microsoft с помощью Microsoft Store организовала распродажу смартфонов Lumia, попытавшись заработать на устройствах с управлением ОС Windows 10. Между тем акционные расценки на смартфоны поразили покупателей высоким своим уровнем, так как за ряд версий с устаревшими ПО просят $500.

В Microsoft Store началась распродажа смартфонов Lumia, работающих на ОС Windows 10

Смартфоны с ОС Windows 10 пользуются не особой популярностью у покупателей. В Microsoft признали провальной выпуск смартфонов с ОС Windows 10, однако попытались извлечь выгоду из ситуации. Через Microsoft Store они устроили распродажу смартфонов Lumia, неприятно удивив высоким уровнем цен за устаревшую продукцию. Самая дорогая версия Lumia стоит $500. Стоимость самой дешевой версии на базе Snapdragon 210 достигает $139.

ОС Windows 10 Mobile не собираются обновлять. Разработчики ПО не выпускают новые приложения для нее, а также закрывают поддержку старых. Таким образом, мессенджер WhatsApp перестал в итоге поддерживать платформу Windows.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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