Жители Красноярска были напуганы появлением в небе НЛО в виде черного круга

Снимки были опубликованы в сетях, но до сих пор никто не может выяснить природу загадочного аппарата. Жители Покровского микрорайона отметили, что внеземные корабли пришельцев часто посещают город, хотя скептики склонны рассматривать круги в виде дымовых колец, выходящих из трубы.Горожане не поддерживают их мнение, потому что думают о гуманоидах, которые с помощью НЛО проводят разведку или пытаются выйти на контакт с людьми. Пока ученые хранят молчание, а исследователи выясняют все подробности инцидента.