Глобальное потепление сохранит пресные водные ресурсы планеты – Ученые

Самые худшие прогнозы касались исчезновения их через 10 лет, но сейчас ситуация способна измениться в лучшую сторону. Многие реки и озера возле городов становятся солеными из-за химикатов, использующихся для посыпания дорог в зимний период. Они попадают в почву и делают воду непригодной для употребления.При изменении климата снег не будет частым гостем на поверхности, а потому данная проблема будет решена. Затем пресные запасы смогут восстановить нормальный баланс, но это случится только в 2040 г и продлится до конца века.