Ученые: После смерти человека в его организме продолжат существовать жизнь

Они во время опытов исследовали 500 тел и изучили 7000 различных органов. Оказалось, что остановка сердца усиливает активность группы генов, отвечающих за процесс синтеза белков, длящийся несколько часов.Самыми живучими оказались стволовые клетки, способные двое суток восстанавливать свои функции. Данное открытие может подтвердить факт, что смерть не является концом жизни, а также поможет следователям точно выяснить время гибели пострадавших особ.