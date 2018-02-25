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Ученые: После смерти человека в его организме продолжат существовать жизнь

Португальским ученым удалось выяснить, что после смерти человека в его организме продолжает существовать жизнь. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Они во время опытов исследовали 500 тел и изучили 7000 различных органов. Оказалось, что остановка сердца усиливает активность группы генов, отвечающих за процесс синтеза белков, длящийся несколько часов.

Ученые: После смерти человека в его организме продолжат существовать жизнь


Самыми живучими оказались стволовые клетки, способные двое суток восстанавливать свои функции. Данное открытие может подтвердить факт, что смерть не является концом жизни, а также поможет следователям точно выяснить время гибели пострадавших особ.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
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