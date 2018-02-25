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Поклонники Юлии Высоцкой советуют ей прикрывать некрасивые колени

Недавно поклонники актрисы были в восторге от ее великолепной фигуры в бикини, но сейчас Юлия Высоцкая разочаровала их новым снимком, опубликованным в Instagram. Люди советуют звезде прикрывать некрасивые колени и не носить такие наряды.

Супруга Андрея Кончаловского позировала перед камерой в кафе, подчеркнув стройность ног юбкой с разрезом. Однако некоторые лица нашли их слишком худощавыми и попросили знаменитость больше не выставлять их на общее обозрение. Пользователи сетей были не согласны с мнением недоброжелателей и написали много лестных слов в адрес Юлии Высоцкой.

Поклонники Юлии Высоцкой советуют ей прикрывать некрасивые колени


Они отметили, что артистка напоминает француженку, а также является утонченной красавицей. Многие фанаты попросили ее поделиться своими секретами женственности, не забыв упомянуть о спортивных нагрузках кумира. Звезда кроме ежедневного бега на большие дистанции занимается другими упражнениями, хотя может позволить себе сладости вечером.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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