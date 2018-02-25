Поклонники Юлии Высоцкой советуют ей прикрывать некрасивые колени

Супруга Андрея Кончаловского позировала перед камерой в кафе, подчеркнув стройность ног юбкой с разрезом. Однако некоторые лица нашли их слишком худощавыми и попросили знаменитость больше не выставлять их на общее обозрение. Пользователи сетей были не согласны с мнением недоброжелателей и написали много лестных слов в адрес Юлии Высоцкой.Они отметили, что артистка напоминает француженку, а также является утонченной красавицей. Многие фанаты попросили ее поделиться своими секретами женственности, не забыв упомянуть о спортивных нагрузках кумира. Звезда кроме ежедневного бега на большие дистанции занимается другими упражнениями, хотя может позволить себе сладости вечером.