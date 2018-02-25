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Конспирологи расслышали звуки в рамках миссии «Аполлон-15»

Приверженцы самых различных теорий заговоров заявили общественности, что специальная космическая операция, под названием «Аполлон-15», в рамках которой астронавты Соединённых Штатов высадились на естественном земном спутнике - Луне, представляет собой на самом деле обычную постановку.

Конспирологи расслышали звуки в рамках миссии «Аполлон-15»


Стоит отметить, что после тщательного анализа соответствующей записи, приверженцы популярной теории заговоров расслышали звуки, которых просто не может иметься в космическом пространстве. Стоит отметить, что в данном случае связь осуществилась американскими астронавтами при помощи специальной гарнитуры. Вследствие этого внешние имевшиеся камеры не могли записать разговоры, проводившиеся космонавтами.



Специалист в ходе выяснения всех деталей космической операции «Аполлон-15», пришел к такому выводу, что или на спутнике Земли всё-таки имеется воздух, или Соединённые Штаты Америки всю операцию сняли на голливудской площадке.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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