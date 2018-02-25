Конспирологи расслышали звуки в рамках миссии «Аполлон-15»
Приверженцы самых различных теорий заговоров заявили общественности, что специальная космическая операция, под названием «Аполлон-15», в рамках которой астронавты Соединённых Штатов высадились на естественном земном спутнике - Луне, представляет собой на самом деле обычную постановку.
Стоит отметить, что после тщательного анализа соответствующей записи, приверженцы популярной теории заговоров расслышали звуки, которых просто не может иметься в космическом пространстве. Стоит отметить, что в данном случае связь осуществилась американскими астронавтами при помощи специальной гарнитуры. Вследствие этого внешние имевшиеся камеры не могли записать разговоры, проводившиеся космонавтами.
Специалист в ходе выяснения всех деталей космической операции «Аполлон-15», пришел к такому выводу, что или на спутнике Земли всё-таки имеется воздух, или Соединённые Штаты Америки всю операцию сняли на голливудской площадке.
Стоит отметить, что после тщательного анализа соответствующей записи, приверженцы популярной теории заговоров расслышали звуки, которых просто не может иметься в космическом пространстве. Стоит отметить, что в данном случае связь осуществилась американскими астронавтами при помощи специальной гарнитуры. Вследствие этого внешние имевшиеся камеры не могли записать разговоры, проводившиеся космонавтами.
Специалист в ходе выяснения всех деталей космической операции «Аполлон-15», пришел к такому выводу, что или на спутнике Земли всё-таки имеется воздух, или Соединённые Штаты Америки всю операцию сняли на голливудской площадке.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10