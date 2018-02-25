Японский ученый Митио Каку предлагает людям покинуть планету из-за гибели цивилизации в будущем

Сейчас 99% различных форм жизни, ранее существовавших на Земле, уже вымерли, а людям угрожают солнечные вспышки, падения метеоритов и извержения вулканов. Также это относится к агрессии со стороны ИИ и ядерной войне, а потому земляне просто не смогут жить на своей территории вечно. Биологические организмы могут покинуть негативную среду, приспособится к новым условиям или умереть.Для потомков единственным шансом на выживание станет колонизация других планет, потому что им больше некуда деться во время огромной катастрофы. Потому придется перебираться на объекты в Солнечной системе или искать “кротовую нору”, позволяющую осуществить телепортацию в иные миры, отличающиеся от нашей реальности.