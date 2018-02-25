На трассе “Сызрань – Саратов” был замечен пролетающий НЛО

В сюжете четко виден объект красного цвета, который движется на большой скорости и потом внезапно исчезает, растворившись в воздухе. Сам автор считает, что это мог быть падающий метеорит, хотя не отрицает возможность появления внеземного корабля пришельцев.Некоторые скептики предположили, что регистратор зафиксировал сигнал воздушного транспорта. Пока исследователи проверяют полученную информацию, чтобы сделать окончательные выводы, но раньше подобный аппарат уже был замечен жителями Беларуси.