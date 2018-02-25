Внешний вид пришельцев напоминает хищников – Ученые

Благодаря последним исследованиям в данном направлении стало известно о трех важных функциях гуманоидов, позволяющих им существовать на планетах. Они могут отследить расстояние и сравнить изображение благодаря стереовидению.Также инопланетяне имеют множество щупальцев, как у осьминогов. Это позволяет им поймать свою добычу и успешно защитить себя от врагов. Последним фактором стала речь, с помощью которой внеземные гости могут передавать информацию своим потомкам.