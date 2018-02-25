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Владимир Познер встал и ушел из прямого эфира канала Al Jazeera

Известный отечественный журналист Владимир Познер покинул студию во время прямого эфира популярной новостной передачи телевизионного канала Al Jazeera.

Владимир Познер встал и ушел из прямого эфира канала Al Jazeera

Данный уход Владимир Познер прокомментировал тем, что ему неинтересно было разговаривать с ведущими, которые задавали антироссийский тон. Журналист отметил, что он пришёл на передачу вследствие ряда определенных обещаний авторов данной передаче, которые в итоге не были выполнены. Дело в том, что Познеру обещали представить российское государство таким, каким оно является в действительности на сегодняшний день. Также в передаче должны были участвовать другие эксперты: репортёр Михаил Зыгарь и профессор Нина Хрущёва. Авторы вместо них пригласили абсолютно других людей. При этом общение свели к дебатам касательно необходимых перемен в современном государстве.

Эфир касался темы грядущих выборов в РФ, которые запланированы на восемнадцатое марта текущего года.
Политика / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:55
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