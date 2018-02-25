Владимир Познер встал и ушел из прямого эфира канала Al Jazeera
Известный отечественный журналист Владимир Познер покинул студию во время прямого эфира популярной новостной передачи телевизионного канала Al Jazeera.
Данный уход Владимир Познер прокомментировал тем, что ему неинтересно было разговаривать с ведущими, которые задавали антироссийский тон. Журналист отметил, что он пришёл на передачу вследствие ряда определенных обещаний авторов данной передаче, которые в итоге не были выполнены. Дело в том, что Познеру обещали представить российское государство таким, каким оно является в действительности на сегодняшний день. Также в передаче должны были участвовать другие эксперты: репортёр Михаил Зыгарь и профессор Нина Хрущёва. Авторы вместо них пригласили абсолютно других людей. При этом общение свели к дебатам касательно необходимых перемен в современном государстве.
Эфир касался темы грядущих выборов в РФ, которые запланированы на восемнадцатое марта текущего года.
Данный уход Владимир Познер прокомментировал тем, что ему неинтересно было разговаривать с ведущими, которые задавали антироссийский тон. Журналист отметил, что он пришёл на передачу вследствие ряда определенных обещаний авторов данной передаче, которые в итоге не были выполнены. Дело в том, что Познеру обещали представить российское государство таким, каким оно является в действительности на сегодняшний день. Также в передаче должны были участвовать другие эксперты: репортёр Михаил Зыгарь и профессор Нина Хрущёва. Авторы вместо них пригласили абсолютно других людей. При этом общение свели к дебатам касательно необходимых перемен в современном государстве.
Эфир касался темы грядущих выборов в РФ, которые запланированы на восемнадцатое марта текущего года.