Владимир Познер встал и ушел из прямого эфира канала Al Jazeera

Данный уход Владимир Познер прокомментировал тем, что ему неинтересно было разговаривать с ведущими, которые задавали антироссийский тон. Журналист отметил, что он пришёл на передачу вследствие ряда определенных обещаний авторов данной передаче, которые в итоге не были выполнены. Дело в том, что Познеру обещали представить российское государство таким, каким оно является в действительности на сегодняшний день. Также в передаче должны были участвовать другие эксперты: репортёр Михаил Зыгарь и профессор Нина Хрущёва. Авторы вместо них пригласили абсолютно других людей. При этом общение свели к дебатам касательно необходимых перемен в современном государстве.Эфир касался темы грядущих выборов в РФ, которые запланированы на восемнадцатое марта текущего года.