Ученые выделили лекарства, провоцирующие инфаркт и инсульт

В рамках научной работы были проанализированы данные 56 тыс. пациентов, страдающих от повышенного кровяного давления. Оказалось, как минимум у 1 волонтера из 330 человек случался сердечный приступ или инсульт при приеме высоких дозировок ибупрофена в течение 4-х недель. Целекоксиб приводит к аналогичному результату в 1 из 105 случаев употребления.Диклофенак опасен в 1 из 245 случаев регулярного приема, а напроксен - 1 из 214. Мефенамовая кислота приводила к печальным последствиям у одного из 394 добровольцев. Ученые советуют тщательно дозировать указанные препараты, минимизируя риски осложнений.