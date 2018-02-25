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Ученые выделили лекарства, провоцирующие инфаркт и инсульт

Ученые из Тайваня, проведя ряд исследований, определили распространенные лекарственные препараты, способные вызвать инсульт или инфаркт у пациента. Среди опасных таблеток - ибупрофен, целекоксиб, мефенамовая кислота, диклофенак и напроксен, информирует портал British Journal of Clinical Pharmacology.

Ученые выделили лекарства, провоцирующие инфаркт и инсульт


В рамках научной работы были проанализированы данные 56 тыс. пациентов, страдающих от повышенного кровяного давления. Оказалось, как минимум у 1 волонтера из 330 человек случался сердечный приступ или инсульт при приеме высоких дозировок ибупрофена в течение 4-х недель. Целекоксиб приводит к аналогичному результату в 1 из 105 случаев употребления.

Диклофенак опасен в 1 из 245 случаев регулярного приема, а напроксен - 1 из 214. Мефенамовая кислота приводила к печальным последствиям у одного из 394 добровольцев. Ученые советуют тщательно дозировать указанные препараты, минимизируя риски осложнений.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45
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