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Business Insider определил лучшего и худшего злодеев Marvel

Эксперты Business Insider назвали лучшего злодея вселенной комиксов Marvel - им стал соперник Черной Пантеры Эрик Киллмонгер. Журналисты посчитали, что у Marvel составить качественный образ врага всегда было большой проблемой.

Business Insider определил лучшего и худшего злодеев Marvel


Аналитики подчеркивают, что создатели образов в Marvel не всегда могут четко проработать мотивационную линию для главного злодея. Однако фильм "Черная Пантера" стал исключением, когда антагонист четко поясняет причины борьбы с супергероем. Мотивы его действий разумны и понятны.

Второе место в рейтинге лучших злодеев отдано Локи - персонажу серии фильмов про скандинавских богов. Эксперты признали Локи "сложным" и "эмоциональным". "Бронза" отдана Стервятнику из картины про Человека-паука, когда мотивы ненависти злодея четко прорисованы и вполне логичны. Самым посредственным злодеем стал Танос из "Стражей Галактики", история которого остается загадкой.
Культура
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:25
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