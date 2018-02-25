Business Insider определил лучшего и худшего злодеев Marvel

Аналитики подчеркивают, что создатели образов в Marvel не всегда могут четко проработать мотивационную линию для главного злодея. Однако фильм "Черная Пантера" стал исключением, когда антагонист четко поясняет причины борьбы с супергероем. Мотивы его действий разумны и понятны.Второе место в рейтинге лучших злодеев отдано Локи - персонажу серии фильмов про скандинавских богов. Эксперты признали Локи "сложным" и "эмоциональным". "Бронза" отдана Стервятнику из картины про Человека-паука, когда мотивы ненависти злодея четко прорисованы и вполне логичны. Самым посредственным злодеем стал Танос из "Стражей Галактики", история которого остается загадкой.