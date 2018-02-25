Ученые рассказали о полезных упражнениях для мозга

Было отмечено, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, хотя по часу в день, очень хорошо усваивается глюкоза. По мнению экспертов, такое явление может свидетельствовать об эффективной работе мозга и его полном здоровье.Помимо пользы для мозга, физическая активность способствует улучшению кровообращения. В мозге тоже начинает хорошо циркулировать кровь, что вызывает повышение уровня нейротрофического фактора. Благодаря этому, орган защищается от дегенерации старых клеток, а также становится склонным к появлению новых.Таким образом, ученые советуют больше уделять внимание таким анаэробным упражнениям как бег и плавание.