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Ученые рассказали о полезных упражнениях для мозга

Специалисты рассказали о том, что физические упражнения, которые все привыкли считать полезными для мышц, оказались полезными и для мозга. Так они считают, что подобная гимнастика позволит человеку избежать потери памяти и болезни Альцгеймера.

Ученые рассказали о полезных упражнениях для мозга


Было отмечено, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, хотя по часу в день, очень хорошо усваивается глюкоза. По мнению экспертов, такое явление может свидетельствовать об эффективной работе мозга и его полном здоровье.

Помимо пользы для мозга, физическая активность способствует улучшению кровообращения. В мозге тоже начинает хорошо циркулировать кровь, что вызывает повышение уровня нейротрофического фактора. Благодаря этому, орган защищается от дегенерации старых клеток, а также становится склонным к появлению новых.

Таким образом, ученые советуют больше уделять внимание таким анаэробным упражнениям как бег и плавание.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:20
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